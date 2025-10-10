◇みやざきフェニックス・リーグ広島３ｰ６楽天（2025年10月9日生目第二）広島・斉藤が、みやざきフェニックス・リーグの楽天戦に先発も、6回7安打5失点（自責3）と精彩を欠いた。2回は長短4安打を浴びて3失点。この日はボール先行からストライクを取りにいった球を痛打されるケースが目立ち、「初球にしっかりストライク取れなかったこと」と反省点を挙げた。今季は1軍初登板を果たすも、2試合0勝1敗、防御率7.94。「追