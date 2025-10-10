◇みやざきフェニックス・リーグ広島３ｰ６楽天（2025年10月9日生目第二）5年目の巻き返しへ、みやざきフェニックス・リーグに参戦中の田村が、2試合連続安打を記録した。0―4の5回1死から右腕・大内の直球を右中間へ二塁打。前日8日の四国IL選抜戦に続いて結果を残し「真っすぐをイメージ通りにはじき返せた。久しぶりにいい当たりが出たと思う」とうなずいた。今季は開幕1軍入りも、5月に登録抹消されて以降は2軍暮らし