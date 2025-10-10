無理なダイエットをして体重とともに筋肉量も落ちてしまっているようなケースも糖尿病を発症する要因となります（写真：metamorworks／PIXTA）糖尿病にとって肥満は大きな要因の1つだ。しかし、太ってもいないのに健診で血糖値が高いと指摘されたり、糖尿病を発症したりする人もいる。特に日本人の場合、その傾向が高いといわれている。なぜ“太っていないのに糖尿病になる”のか、どのような人に注意が必要なのか。糖尿病専門医の