「AI（人工知能）またはAIを活用した展示品が全展示品の50％超を占めた」「AIテーマのシリーズイベントを16件開催」「初設置のAI専門館で約1200点を展示」――先日閉幕した第22回中国-ASEAN博覧会は成果が豊富で、かつてないほどの「AI含有量」が、中国-ASEANのより緊密な運命共同体に新たな活力をもたらしている。人民日報海外版が伝えた。中国-ASEAN博覧会事務局によると、今回のAI専門館では、大規模言語モデル約20種、スマート