俳優の妻夫木聡（44）が9日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後8・00）に出演。20歳の時に友人との旅行で出会った女性から間違われた人物を明かした。「60秒だけ憧れの芸能人に会えるモニタリング」企画に登場した妻夫木と女優・松本若菜。松本に対してファンから「芸能人の誰に似ているか?判定するアプリを若菜さん本人にやったら『松本若菜』と判断されるのか知りたい!」と応募があったこと