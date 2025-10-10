◇米男子ゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第1日（2025年10月9日神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）日本で新規開催の米ツアー大会が開幕し、ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、4ボギーの72で回り1オーバーの34位発進となった。首位と5打差。ツアー初優勝を狙う金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が3アンダーで日本勢トップの1打差4位と好発進。バド・コーリー（35＝米国）ら3人が4ア