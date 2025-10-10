札幌市手稲区で１０月９日朝、住宅の居間が燃える火事がありました。警察はポータブルストーブが火元とみて調べています。火事があったのは札幌市手稲区曙６条１丁目の住宅です。午前６時ごろ、近くに住む人が「建物から煙が出ている」と消防に通報しました。この火事で住宅１階の居間が焼けましたが、火はおよそ１時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。居間に設置されたポータブルストーブの