サッカー日本代表は10日、パラグアイ代表と国際親善試合を行う。9日は試合会場のパナスタで最終調整した。背番号を9から18番に変更したFW上田綺世（27）は元ドイツ代表FWユルゲン・クリンスマンにルーツを持つ「特別な番号」への思いを熱弁した。今季、名門フェイエノールトで8試合8得点と量産する絶好調エースが、心機一転してパラグアイ戦、14日のブラジル戦と続く対南米シリーズに臨む。今、最も勢いがある。開幕から8戦8発