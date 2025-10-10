◇東都大学野球第3週第最終日亜大0―1東洋大（2025年10月9日神宮）亜大の最速152キロ右腕・斉藤は2回以降、2四球だけに抑えた。1死から2者連続二塁打で先制を許した初回を「長打2本で1点取られたところがやってはいけなかった」と振り返りつつ、「変化球をゾーンの中に投げて勝負できた」と収穫も得た。勝ち点1から伸ばせず、残り2週は上位の青学大と国学院大との対戦。正村公弘監督は「今までやってきたこと、学生