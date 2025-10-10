中国が、米国に代わり国際協調の主役になろうと、新たな戦略を打ち出している。その責務を果たそうというからには、まず言行不一致から改めることが必要だろう。中国は先月、世界貿易機関（ＷＴＯ）の自由貿易交渉で、優遇措置を受けられる「途上国」の地位を放棄すると発表した。２００１年のＷＴＯ加盟以来、維持してきた途上国待遇を放棄したのは、自由貿易を支持するために大国としての立場と責任を明確にするのが理由と