［始動高市体制］＜下＞「知恵と強さを持った非常に尊敬されている人物だ」米国のトランプ大統領は自民党の高市総裁の誕生を受け６日、ＳＮＳにこう書き込んだ。高市氏は７日、Ｘ（旧ツイッター）で「日米同盟をより一層強く、より豊かにするため、大統領と共に取り組むことを楽しみにしている」と返答した。ＳＮＳ上ながら幸先の良いスタートとなり、周辺は「保守政治家としてウマが合うのではないか」と胸をなで下ろした。