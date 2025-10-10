芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」（東京）の所属タレントになりすました偽のＳＮＳアカウントが複数見つかった問題で、警視庁が著作権法違反容疑で捜査を始めたことが、捜査関係者への取材でわかった。偽アカウントには公式サイトのものと同じ顔写真が使われていたといい、同庁が発信元の特定を進めている。同社は８月、Ｘ（旧ツイッター）上で所属タレントやグループを名乗る偽アカウントが見つかり、