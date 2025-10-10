サッカー日本代表は10日、パラグアイ代表と国際親善試合を行う。9日は試合会場のパナスタで最終調整した。鈴木彩はエース封じに闘志を燃やした。イタリア1部クレモネーゼに所属する相手FWサナブリアとはリーグ戦でも対戦し「どんな状況でもシュートを打ってくる印象。オーバーヘッドや無理な体勢でも枠に飛ばしてくる。そこの対応、準備は常に心がけたい」と警戒。対南米勢は来年のW杯へ貴重な試金石となり「ゴールを割ら