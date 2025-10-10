丸紅と小学館は２０２６年１月から、米アニメグッズ販売大手の店舗網を活用し、全米で小学館の人気漫画やアニメの関連グッズなどの販売を始める。現地のアニメファンの需要を取り込み、知的財産（ＩＰ）の流通を通じたコンテンツ事業の収益力強化を図る。両社は近く米アニメグッズ販売大手の「ホットトピック」と戦略的提携を締結する。提携第１弾として小学館の人気漫画「犬夜叉」「らんま１／２」「葬送のフリーレン」「うず