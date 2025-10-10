「創業の味生餃子」を開発した餃子計画の李成熙さん。「お客さんの反応がうれしい」と話す＝東京都港区「創業の味生餃子」を開発した餃子計画の李成熙（イ・ソンヒ）さんは「当社はもともと生ギョーザにこだわっています」と強調する。一般的な冷凍ギョーザは蒸してから凍らせる。加熱処理した方が賞味期限を延ばせるからだ。生ギョーザを冷凍すると、賞味期限は短くなるが、肉汁や野菜のうまみを閉じ込めることができるとい