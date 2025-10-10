国民民主党の玉木代表は９日、臨時国会での首相指名選挙を巡り、立憲民主党が野党統一候補として玉木氏への一本化を提案していることに対して否定的な見方を示した。国会内で記者団に、「基本政策の一致は不可欠で、（立民とは）まだまだ大きな隔たりがある。なかなか現実的な話にはならない」と述べた。「（首相指名は）非常に重いものだ。単なる足し算でどうこうするものではない」とも語った。これに関連し、日本維新の会