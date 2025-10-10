声優の石川界人（３１）と内田真礼（まあや＝３５）夫妻が９日、都内で、日本語吹き替えを担当した米映画「トロン：アレス」（１０日公開）のジャパンプレミアに出席。９月３０日に結婚を報告して以来、夫妻そろって初のイベント出演となった。隣同士で並んだ夫妻の左手薬指には、指輪がキラリ。司会から「吹き替えキャストの近況としてはうれしいニュースがありました」と話題を振られると、観客の温かい拍手で祝福された夫妻