ロッテは９日、沢村拓一投手（３７）が今季限りで退団すると発表した。両者で協議を重ねた結果で、沢村は現役続行を目指す。球団を通じ「トータルで３年半の時間を共に戦ってくれたチームメートやスタッフに心から感謝します。日本一の声援が背中を押してくれたことにも感謝をしています」とコメントした。沢村は２０１０年度ドラフト１位で巨人に入団。２０年のシーズン途中でロッテに移籍した。２１年から２年間、米大リーグ