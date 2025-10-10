「はたらくトラック総選挙」のちらし（神奈川県トラック協会提供）牛乳タンクローリー、ミキサー車、活魚運搬車─。多様な用途の１３種から「推し」の車両を選ぶ「はたらくトラック総選挙」を、県トラック協会（横浜市港北区）が初開催し、１８日まで投票を受け付けている。経済や生活を支えるトラックの魅力を伝えるとともに、荷物を有償で運ぶ営業用車両を示す「緑ナンバー」の社会的意義を知ってもらおうと企画した。他に