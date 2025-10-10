レギュラーシーズン終了から約１週間が経過し、１１日にセ・パ両リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）が開幕する。まずはファーストステージでセ２位・ＤｅＮＡ―同３位・巨人（横浜）、パ２位・日本ハム―同３位・オリックス（エスコン）の２試合が先取２勝形式でスタートするが、本紙専属評論家の伊原春樹氏は「ＣＳまでの間隔が空きすぎだ」と現行の開催日程に苦言を呈した。【新鬼の手帳・伊原春樹】ようやくＣＳが始まる