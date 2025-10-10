セ王者の阪神はＣＳファイナルステージ（１５日開幕、甲子園）に向けた「みやざきフェニックス・リーグ」での調整を９日で打ち切った。九州地方に接近する見込みの台風２３号の影響を考慮し、藤川球児監督（４５）らナインたちは今後、本拠地・甲子園やファーム球場のＳＧＬなどで最終調整に臨むこととなる。最後の対外実戦となったこの日のくふうハヤテ戦（アイビー）では、特例で１０回表の阪神の守備まで試合を続行。先発