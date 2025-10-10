ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７＝帝拳）が９日、都内のディスカウント店「ＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店」で１日店員を務め、同級２位・井上拓真（２９＝大橋）との同級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ）へ必勝を誓った。天心がカリスマ店員に転身だ。アルバイト経験がないという那須川だが、拓真戦へのトレーニングと称して、品出しで基礎体力、ＰＯＰ（ポップ広告）貼りでフットワーク