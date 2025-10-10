新日本プロレスの海野翔太（２８）が、ＩＷＧＰタッグ王座（現王者はＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ）初挑戦に秘める思いを明かした。海野は上村優也とのコンビでＩｃｅとＯＳＫＡＲの「ノックアウトブラザーズ」に挑む。海外武者修行からの凱旋帰国後すぐに「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」に加入し９月神戸大会でタッグベルトを奪取したＩｃｅからは「?いい子ちゃん?が何調子に乗っとんや」と挑発されたが「本隊だからい