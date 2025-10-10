巨人・大勢投手（２６）が１１日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）ＤｅＮＡ戦（横浜）で、レギュラーシーズンでは一度もなかった３連投も辞さない覚悟を口にした。９日、東京Ｄで行われた全体練習に参加。阿部監督も同じく２連投までだった守護神・マルティネスとともに「いってもらうよ」と明言した。今季、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した右腕が、下克上突破へフル回転で腕を振る。全てはチ