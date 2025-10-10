ヤクルトが楽天を退団した田中雅彦１軍バッテリーコーチ（４３）を招へいすることが９日、分かった。田中氏はＰＬ学園から近大を経て２００３年ドラフト４巡目でロッテに入団。１３年にヤクルトへ移籍し１６年に現役引退。その後はＢＣ福井、ＪＦＥ東日本のコーチを経験し、２３年から楽天の２軍バッテリーコーチ、今季は１軍に配置転換されていた。