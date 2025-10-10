日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生３５人減、大学生は１４人増だった。提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。＊＊＊ドラフト１位には主に大学生が名を連ねそうだ。一番の目玉は創価大の強打者・立石正広内野手。逆方向にも打てる希少な右のスラッガー