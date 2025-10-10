オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が９日、１１日に開幕するＣＳ第１ステージ（Ｓ）の日本ハム戦（エスコン）で「お祭り男」に名乗りを上げた。今季は日本ハム戦でカード別最高となる打率３割３分３厘を記録し、エスコンでも同４割１分７厘。「相性とかも味方につけて、ヒーローになるという気持ちでチームに貢献したい。そこしかないと思う」と正遊撃手が早くも“その気”になった。「何で打てているかは分からないけど、