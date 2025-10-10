阪神は９日、佐藤輝明内野手（２６）ら主力組のみやざきフェニックス・リーグへの派遣を見送ることを決めた。出場予定だった１１日の広島戦（天福）と１２日のオイシックス（ＳＯＫＫＥＮ）で、台風２３号の影響による悪天候が予想されるため。藤川監督は「天気とうまく付き合えるようにチームを運営、動かしていければ」と説明した。不動の４番をはじめとする中心選手はレギュラーシーズン終了後、ＳＧＬで残留練習。他球団と