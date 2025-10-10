サッカー日本代表は10日、パラグアイ代表と国際親善試合を行う。9日は試合会場のパナスタで最終調整した。南野は昨年11月のW杯予選インドネシア戦以来のゴールを狙う。国際Aマッチ通算25得点目となれば大迫と並ぶ歴代9位タイ。パラグアイの正守護神を務めるGKロベルト・フェルナンデスからは19年9月の親善試合で1得点を挙げており、良いイメージも残る。「メキシコ戦ではシュートを打てるところで打たずにつぶされたり、シュ