日本バスケットボール協会の島田慎二新会長（54）が9日、理事会後にオンラインで取材に応じ、NBAレーカーズの八村塁（27）と今夏行った会談について言及。日本代表活動の在り方について協会に苦言を呈した八村からは選手第一の精神などを求められ、会長は「経営サイドも覚悟だと思う。八村選手がどうこうより、我々も本気度を示さないといけない。いろんな個性が一つになりたくなるような空気感をつくるのが責務」と語った。