複数の大規模プロジェクトが同時進行する品川駅（画面左）周辺。右下が「シナガワグース」（旧ホテルパシフィック東京）の跡地（記者撮影）【貴重な写真はこちらから】▶かつて品川駅西口で存在感を放っていた「ホテルパシフィック東京」の在りし日の姿▶晩年は商業施設「シナガワグース」として営業▶その跡地に建設中の「トヨタ新東京本社」が入る超高層ビルはどんな姿になるのか？京浜急行電鉄は東京都心から羽