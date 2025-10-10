ヤクルトは９日、来季の１軍監督に池山隆寛２軍監督（５９）が就任すると正式発表した。複数年契約とみられる。球団は今秋ドラフト１位候補の筆頭に創価大の立石正広内野手（２１）を挙げており、複数球団による抽選となれば、新指揮官がくじ引き役を務めることが濃厚。自らの手で当たりくじを引き、アマ球界屈指のスラッガーを「ブンブン丸２世」へと育て上げる。現役時代は豪快なスイングで「ブンブン丸」の愛称で親しまれた