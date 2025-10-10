フィギュアスケート女子の10年バンクーバー五輪銀メダリストでコーチ業を本格始動させた浅田真央さん（35）が9日、8月に開校した「木下MAOアカデミー」の練習を報道陣に初公開した。東京都立川市の「MAORINK」で身ぶり手ぶりを交えながら指導。約70人から選抜された12人が週6日レッスンを受けており「全国から全てを懸けて私たちを信じてきてくれた生徒さんばかり。私も130％、一生懸命頑張っていく」と決意を語った。