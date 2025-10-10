自民党の新たな税制調査会長に、小野寺五典前政調会長を起用する方針が固まった。小野寺氏は、2024年の石破政権発足時から政調会長を務め、7日の新執行部発足に伴い退任していた。宮沢洋一税調会長の後任としての起用だが、税調会長の交代は約8年ぶりで、「インナー」と呼ばれる税調幹部以外からの会長就任は異例。少数与党で政策責任者を務めてきた小野寺氏は、ガソリン税の暫定税率廃止や、所得税のいわゆる「年収の壁」の引き上