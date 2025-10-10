日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と国際親善試合を戦う。FIFAランキングでは、日本の19位に対して、パラグアイは37位と高くないが、強豪がひしめく北中米ワールドカップの南米予選をわずか10失点（18試合）で突破した実力国だ。その難敵との一戦に、森保一監督は、どんなメンバーを送り出すのか。中３日で、W杯６度の優勝を誇る王国ブラジルとの一戦が控えており、その大一番により主力を起