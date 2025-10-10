◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャースーフィリーズ（2025年10月9日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦の試合前に会見に応じ、意気込みを語った。2勝0敗で迎えた第3戦。先発・山本由伸投手が4回0/3を投げ、6安打3失点で降板し、ポストシーズン初黒星を喫した。試合は2−8の大敗だった。第4戦を前に指揮官は先発・グラスノーの後