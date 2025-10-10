北海道・旭川東警察署は2025年10月9日、東川町の旭岳で8月に見つかった遺体について、小樽市に住む鈴木誠二さん（28）だと判明したと発表しました。8月22日午後4時半すぎ、ドローンを使って別の行方不明者を捜索していた人が、地獄谷の斜面で横向きに倒れた遺体を発見し、身元の特定が進められていました。着衣はあったものの遺体の一部は腐敗していて、身分証などの所持品はありませんでした。警察はDNA鑑定などから遺体は