ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」が、きょう10日に開幕する。「イイ値」担当の本間正則記者は地元・福岡支部の大橋栄里佳（43）に注目した。ついについに栄冠に輝いた。4節前の8月5日、尼崎G3オールレディース優勝戦。大橋は2コース差しを届かせ、同じく初Vを狙った米丸乃絵とのデッドヒートを制し「1回でもできるのかなあと思っていた」と言う優勝を成し遂げた。デビューから22年4カ月目の美酒だ。