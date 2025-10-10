ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」が、きょう10日に開幕する。。絶好枠の渡辺優がエース9号機を獲得した。あとは自身との戦い。スタートを決めてインから誰も寄せ付けない速攻劇だ。上々の感触だった小野が次位争いを優勢に運ぶ。前節Vと乗れている松尾が、ダッシュ利かせて内枠トリオに襲いかかる。寺田千は小野を止めて俊敏に差し込みたい。＜1＞渡辺優美ペラを見ただけ。比較は分からないけど