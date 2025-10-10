J1新潟のDF岡本将成（25）が、ラスト5試合でチームに貢献しようと意識を高めている。今季は故障に苦しみ、ここまでリーグ戦の出場はなし。3年半の期限付き移籍から復帰しながら、悔しいシーズンを送っている。新潟U―18時代の指揮官だった入江徹監督（48）のためにも意地を見せ、J1デビューと勝利をたぐり寄せる。水戸、鹿児島への3年半の武者修行を終えて戻ってきたシーズンは、思い描いていたものとは違った。それでも、終盤