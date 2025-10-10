ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は9日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう10日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。5節連続で蒲郡での優出を決めた平本。さすがは勝手を知る地。アドバンテージがあることをうかがわせている。準優でインから押し切ったように、逃走するための動きは完備。インを守ってスタートに集中していくだけだ。2021年6月8日の66周年記念以来となる