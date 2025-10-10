テイラー・スウィフトが、セレーナ・ゴメスの結婚式のスピーチで、過去のファッションをイジっていたようだ。先月行われた、セレーナとベニー・ブランコの結婚式の披露宴で、スピーチを担当したというテイラーは、長年の親友らしい話をしたことを明かしている。「ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジミー・ファロン」でテイラーはこう話す。「私たちが出会った2008年当時の自分たちのファッションをちょっとネタにした」「だって私