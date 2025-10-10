インスタグラムで発表陸上の世界選手権東京大会で男子1500メートルに出場した飯澤千翔（住友電工）が6日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表。ファンから祝福が送られた。24歳の飯澤は「We got married」とつづり、自身と妻の左手薬指の指輪の写真や、妻が飯澤にカメラを向ける写真などを投稿。陸上界を駆け抜けた朗報に、ファンから「お幸せに」「おめでとうございます！」などとコメント欄に反応が寄せられ