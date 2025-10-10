第3戦にスコットは「個人的な事情」で起用できなかった【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースのタナー・スコット投手が怪我のためナ・リーグ地区シリーズのロースターから外れた。9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦の試合前にMLB事務局が承認した。規定により、ドジャースがリーグ優勝決定シリーズに進出した場合も、スコットを登録することはできない。スコ