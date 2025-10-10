ある男性が、グミキャンディのハリボー（ハッピーコーラ）を約2.7キログラム以上食べた後、激しい腹痛と異常な高血圧となり入院した。イングランド、サウス・ヨークシャー出身のネイサン・リミングトンさん（33歳）は、深夜の食欲を満たすため、ハリボーのグミを大量に注文。わずか三晩で全て平らげ、推定1万461カロリー分の糖分を摂取する蛮行となった。大型貨物車（HGV）事業主としてビジネスを展開しているリミングトンさんは、