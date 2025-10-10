◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャースーフィリーズ（2025年10月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、タナー・スコット投手が負傷により登録メンバーを外れ、代わりにジャスティン・ロブレスキー投手がロースター入りすることを発表した。本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦前にスコットが負傷により登録メンバーを外れたことが発表された。これにより、もしドジャースが地区シリーズを突破した