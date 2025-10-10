人気グループのＮＥＷＳが９日、横浜市の横浜アリーナで全国ツアー「ＮＥＷＳＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５変身」の神奈川公演最終日を迎えた。８月にリリースした通算１５枚目の同名アルバムを引っさげてのアリーナツアーで、ライブ中に歌舞伎の女形への変身を遂げるなど、アンコールを含めた全２８曲を披露して百花繚乱のステージを展開。約１万５０００人のファンを魅了した。縦横無尽、変幻自在。ＮＥＷＳの３人は何に