歌手の奥華子（47）が、一発撮りで収録するYouTubeチャンネル「THEFIRSTTAKE」に初挑戦する。2006年公開で細田守監督（58）のアニメ映画「時をかける少女」の挿入歌「変わらないもの」を歌唱する。同映画は来年公開20周年で、現在でも国内外で人気を集めている。それに合わせて同曲も盛り上がりを見せ、サブスクリプション（定額聴き放題）の再生回数は間もなく1億回を突破。奥は「あの静寂のスタジオの中で、一度きりの