体操の世界選手権へのイスラエル代表の参加に反対する人々＝7日、ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権を19〜25日に開催するインドネシアは9日、参加を予定していたイスラエル代表選手6人にビザを発給しないと発表した。選手権への参加を禁じた形で、国際体操連盟（FIG）の判断が注目される。ユスリル調整相（法務・人権・入管）は国民の声を考慮したとし「イスラエルがパレスチナの独立を認めない限り、外交