KISSのジーン・シモンズ（76歳）が10月7日、米カリフォルニア州マリブのパシフィック・コースト・ハイウェイで、SUV車を運転中に意識を失い、駐車中の車に衝突する事故を起こした。事故後すぐに病院へ搬送され、現在は退院して回復中だという。妻のシャノン・トゥイードはNBC4に対し、「ジーンは突然気を失い、車は複数車線を横切って他の車に衝突した」と語り、最近薬の処方が変わり、水分摂取量を増やす必要があるが、あまり水を